Пассажир во Внукове попытался провезти радиоактивный танк в багаже

Пассажир с радиоактивным танком в багаже попался таможенникам в московском Внуково, сообщает Telegram-канал Baza. По данным источника, аппарат таможенного контроля «Янтарь» запищал, когда мужчина проходил по зеленому коридору. 37-летний пассажир прилетел в столицу РФ из Ташкента несколько месяцев назад.

Среди вещей туриста таможенники нашли статуэтку танка из металла желтого цвета. В нее были встроены часы размером 14×19 сантиметров. Предмет весил чуть больше килограмма. Пассажир не предупреждал об опасном грузе, поэтому спокойно направился по зеленому коридору.

Оказалось, что уровень радиоактивного загрязнения статуэтки превышал норму в 56 раз. По предварительным данным, в предмете выявили радий-226. Роспотребнадзор, отмечают авторы публикации, запретил ввоз артефакта. Вместе с компасом у россиянина изъяли статуэтку. Предметы передали в ФГУП «Радон».

Ранее таможенники в Шереметьево нашли 13 целых зубов и 58 фрагментов скелета кита у гражданина Китая. 53-летний мужчина хотел отправиться в Пекин с зубами кашалота, который внесен в Международную красную книгу. Китайца остановили сотрудники аэропорта в зеленом коридоре. По словам пассажира, он приобрел товар как сувенир для родственников.