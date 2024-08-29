Политолог Игорь Пшеничников в разговоре с Рамблером прокомментировал недавнее решение прокуратуры Парижа по делу основателя мессенджера Telegram Павла Дурова и высказался о дальнейшей судьбе предпринимателя.

Вечером 28 августа суд в Париже предъявил обвинение Дурову по шести пунктам. Среди них отказ от сотрудничества со спецслужбами, кибермошенничество, соучастие в распространении наркотиков и детской порнографии через Telegram. Дурова поместили под судебный надзор: он вышел под залог €5 млн с обязательством являться в полицию два раза в неделю. Ему запрещено покидать территорию Франции.

Эксперт заявил, что в деле Дурова французские власти ориентируются на поступающие из США указания.

Американский истеблишмент борется с последней свободной информационной площадкой и пытается установить над ней контроль. [Бывший президент США Дональд] Трамп называл его «болотом». Речь идет о небольшом сообществе людей, о так называемой либеральной глобалистской элите, о владельцах денег с Уолл-стрит, которые пытаются завладеть всем миром, в том числе Америкой. Сейчас, печатая доллары, они контролируют мировые финансы, однако им не хватает информационного контроля. И Telegram представляет для них опасность, поскольку многие его пользователи смотрят на мир с открытыми глазами, критически относятся к происходящему вокруг и очень часто приходят к правильным выводам, которые впоследствии публично излагают… Глобалистская элита пытается добиться полного контроля за информационными потоками, однако в этой задаче есть одна «дыра», которая называется Telegram. И сейчас эту «дыру» просто пытаются закрыть. Игорь Пшеничников Политолог, обозреватель телеканала «Царьград»

Предъявленные Дурову во Франции обвинения эксперт назвал «бредовыми».

«Обвинения в распространении наркотиков и детской порнографии – это полная чушь, это просто повод для того, чтобы ликвидировать площадку Telegram как таковую, либо чтобы взять над ней полный контроль», – сказал он.

Во Франции Дурова будут пытаться «дожать до конца», считает политолог.

«Перед Дуровым сейчас стоит выбор – либо свобода и возможность пользоваться всеми благами цивилизации благодаря своему немыслимому богатству, либо перспектива сгнить в тюрьме. Так что, думаю, что его дожмут, и он отдаст все шифры, отдаст контроль над Telegram в обмен на то, что его не будут трогать. Если с Дурова будут сняты все обвинения, если его окончательно отпустят, то это будет означать, что Telegram попал под контроль США – другое объяснение найти будет сложно. Дуров знает о примере [основателя WikiLeaks] Джулиана Ассанжа, и он не захочет также сидеть в каком-то посольстве, не захочет, чтобы его свобода была ограничена. Сидеть в тюрьме он тем более не хочет. Не думаю, что Дуров окажется каким-то «Павликом Морозовым» и поставит на кон свою судьбу ради сохранения независимости Telegram», - заключил эксперт.

Адвокат Дурова ранее заявил о соблюдении Telegram европейских законов.