Стало известно об элитном имуществе задержанного экс‐министра Попова

Бывший замглавы Минобороны РФ Павел Попов на 2019 год владел квартирой в 72,8 квадратных метра, участком площадью в 2400 квадратных метров, жилым домом и Mercedes A200. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на последнюю опубликованную декларацию чиновника.

Отмечается, что у Попова также был хозблок площадью 107 квадратных метров и два машино-места в пользовании. Задекларированный за 2019 год доход составлял 13,5 млн рублей.

По информации ТАСС, сейчас по месту проживания и другим адресам экс-замминистра обороны проводятся обыски.

Задержан бывший замминистра обороны Попов

О задержании Попова стало известно 29 августа. По версии следователей, будучи ответственным за работу парка «Патриот», генерал обогащался за его счет в 2021-2024 годах. СК считает, что он действовал совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым. Их задержали в начале августа.