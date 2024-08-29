Задержан бывший замминистра обороны Попов

Следователи задержали бывшего замглавы Минобороны РФ, генерала Павла Попова по делу о мошенничестве. Об этом сообщается в Telegram-канале Следственного комитета (СК) РФ.

В СК заявили, что уголовное дело, по которому задержан бывший заместитель министра, связано с парком «Патриот». По версии следствия, в 2021-2024 годах Попов, отвечавший за развитие, обслуживание и работу парка, «обогащался за счет этого учреждения». В СК считают, что он действовал совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и замначальника управления инновационного развития Минобороны РФ Владимиром Шестеровым.