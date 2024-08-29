Стали известны подробности о новом фигуранте по делу о теракте в «Крокусе»

Новому фигуранту по делу о теракте в "Крокусе" Умеджону Солиеву 26 лет, он уроженец Таджикистана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МВД РФ.

"Национальность в карточке базы розыска полиции не указана, родился в июле в 1998 году в Душанбе", - уточнили в сообщении.

До этого стало известно, что нового фигуранта по делу о теракте в "Крокусе" уже разыскивали в РФ. В МВД пояснили, что мужчину переобъявляли в розыск по статье УК РФ. Утром 29 августа Басманный районный суд Москвы продлил меру пресечения фигурантам по делу совершения теракта в "Крокусе".

Путин обратился к россиянам после трагедии в «Крокус Сити Холле»

Вечером 22 марта в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы "Пикник" в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).