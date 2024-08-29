Арест основателя Telegram Павла Дурова во Франции стало «черным лебедем» для криптовалют, пишет Bloomberg. По данным агентства, арест предпринимателя вызвал резонанс в секторе, где некоторые инвесторы вложились в цифровой токен, связанный с мессенджером. Инвесторы считали, что приложение будет продвигать принятие сети Tonkoin.

Теперь у нас есть случай, когда событие черного лебедя происходит с самой компанией и ее основателем — это может вызвать некоторые вопросы о будущем, — поделился опасениями партнер-основатель криптовалютной венчурной компании 1kx Лассе Клаузен.

Более 12 фирм инвестировали в Tonkoin, чей блокчейн используется в Telegram. Это позволяет обрабатывать мгновенные платежи. Компания Pantera Capital Management вложила в это более $100 млн (около 9,2 млрд рублей) в начале 2024 года.

Раскрыты детали допроса Дурова

Средства привлекла идея, которая «зачаровала» криптовалютой. Инвесторы ждали, что Telegram станет «суперприложением» цифровых активов. Однако основателя мессенджера задержали.

Ранее глава французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо дал Дурову совет. Политик порекомендовал ему бежать из «Макронистана». По мнению депутата, покинуть Францию через сухопутную границу будет легко.