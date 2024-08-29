Пилотов российского самолета пытались ослепить лазером во время полета

Пилотов самолета авиакомпании S7 Airlines во время полета пытались ослепить лазером, сообщает Telegram-канал Aviaincident. По его данным, это произошло во вторник, 27 августа, когда Airbus A319-114 выполнял рейс из Беслана в Москву.

Сотрудники S7 Airlines доложили о попытке освещения зеленым лазерным лучом кабины пилотов. Командир воздушного судна принял решение продолжить полет, несмотря на происшествие. Самолет благополучно приземлился в столичном аэропорту Домодедово.

Ранее пилотов пассажирского самолета Embraer 170 ослепили лазером. Воздушное судно осуществляло рейс из Новосибирска в Улан-Удэ. Лазерный луч ударил в глаза пилотов в двух километрах от аэропорта столицы Бурятии. Несмотря на это, самолет благополучно приземлился.

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Аналогичный случай произошел в небе над Москвой. Экипаж Boeing 737-800 ослепили лазером сразу после вылета из российской столицы в Челябинск. Командир воздушного судна, несмотря на инцидент, продолжил полет. Самолет сел в аэропорту Баландино.

Также похожий инцидент произошел с пилотами рейса Москва — Самара. Экипаж также попытались ослепить зеленым лазером в небе. Информацию о случившемся довели до органов ФСБ, МВД и ПВО. Лайнер удалось посадить благополучно, из пассажиров никто не пострадал.