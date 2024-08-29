Бывший и.о. замгубернатора Севастополя Евгений Горлов арестован судом в Москве, он взят под стражу до 25 октября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Басманного суда.

"Исполняющему обязанности заместителя губернатора города Севастополя избрана мера пресечения в столичном суде. Постановлением Басманного районного суда города Москвы Горлову Евгению Сергеевичу избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, то есть до 25 октября", - говорится в сообщении.

В суде отметили, что Горлов обвиняется в получении взятки.

В начале августа и.о. замгубернатора Горлов уволен, сообщил в Telegram-канале губернатор Михаил Развожаев.

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Согласно информации на сайте городского правительства, Горлов курировал сферы ЖКХ и природопользования.