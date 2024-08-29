Суд продлил арест фигурантам по делу о теракте в «Крокусе»

Басманный районный суд Москвы продлил арест фигурантам дела по теракту в «Крокус Сити Холл». Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

— Гадоеву Ш.Н., Исмоилову З. А., Солиеву М. А., Солиева У. А., Хамидову Х. А. продлен срок содержания под стражей на 3 месяца, то есть до 1 декабря 2024 года, — говорится в сообщении ведомства.

Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» произошел вечером 22 марта. В результате трагедии 137 человек погибли, а еще 182 — пострадали. Устроившие теракт оказались уроженцами Таджикистана. Всего по делу о теракте было задержано 11 человек. «Вечерняя Москва» подготовила отдельный материал, в котором рассказано все, что известно о террористах и подготовке нападения.