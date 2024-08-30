В Петербурге возбудили дело о смерти пациента после операции в частной клинике

Следственный комитет в Санкт-Петербурге возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг после смерти пациента, перенесшего операцию по удалению миндалин в частной клинике. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК России по городу.

"С целью выяснения всех обстоятельств произошедшего, в том числе причины смерти пациента, следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни, повлекшее по неосторожности смерть человека)", - говорится в сообщении.

В пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга сообщили ТАСС, что надзорное ведомство взяло на контроль ход и результаты расследования.

Накануне СК инициировал доследственную проверку по факту инцидента. Сообщалось, что 22 августа пациенту клиники на Дунайском проспекте провели операцию и назначили дату следующей явки для осмотра. 28 августа при проведении медицинских манипуляций молодой человек умер. Для установления причин смерти назначили судмедэкспертизу.

Как уточняли ТАСС в правоохранительных органах, пациент был выписан из клиники на следующий день после операции и наблюдался у врача дистанционно. 27 августа молодой человек пожаловался на температуру и высыпания на горле, в связи с чем был вызван на осмотр 28 августа. После посещения двух врачей клиники, лора и гастроэнтеролога, он сообщил о начавшемся кровотечении в горле и снова приехал в стационар, но там его состояние продолжило ухудшаться, несмотря на медицинские манипуляции. Потерпевшего перевели в реанимацию, где наступила его смерть.