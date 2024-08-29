Пожар вспыхнул на территории авиационного завода под Казанью

Пожар вспыхнул на территории Казанского авиационного завода имени Горбунова, сообщает Ruptly. По данным СМИ, горит склад завода. По сообщениям очевидцев, на место уже прибыли спасатели.

Информации о причине пожара и пострадавших пока нет.

Напомним, что 15 августа крупный пожар произошел в здании административного здания на улице Восстания в Казани. Огонь охватил мансарду строения, а площадь его распространения составила 750 квадратных метров. Как заявляли в МЧС России, люди смогли эвакуироваться самостоятельно. Никто не пострадал.