ФСБ задержала в Москве продавца техсредств для получения данных

Полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали в Москве продавца технических средств для получения данных.

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Об этом «Вечерней Москве» сообщили в официальном Telegram-канале МВД Медиа.

— Злоумышленник сбывал нелегальный товар посредством крупнейших маркетплейсов, а также в торговых павильонах на западе Москвы. В ходе обысков изъято свыше 3000 различных электронных устройств, — говорится в сообщении.

Средства для получения информации были замаскированы под ручки, часы, пауэрбанки и игрушки. Товар поступал в Россию из-за рубежа. Задержанный оказался ранее судимым.