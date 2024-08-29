В астраханском клубе прошла «голая» вечеринка

Жители Астрахани полностью разделись и приняли участие в танцевальном батле в одном из местных клубов, сообщил Telegram-канал SHOT. Главным призом был iPhone. Организаторы мероприятия подразумевали, что приз получит тот, кто снимет с себя наибольшее количество одежды. На произошедшее уже отреагировал губернатор Игорь Бабушкин.

«До конца» пошли два парня и две девушки, которые сначала полностью разделись, а потом исполнили танец на шестах. В самом клубе подтвердили, что действительно проводили вечеринку, однако «голые» подробности мероприятия там комментировать отказались.

Ивлеева заявила, что её «голая вечеринка» прошла «не в то время и не в том месте»

В Telegram-канале Бабушкин назвал произошедшее позором. По его словам, граждане продались за американский телефон в то время, как тысячи их земляков защищают Родину, не считаясь с собственной жизнью.

Они продались за американский телефон, который рекламная индустрия и медиа сделали для целого поколения символом успеха и благополучия. Правоохранительные органы уже проводят проверку в данном заведении, — написал Бабушкин.

Ранее сообщалось, что мужчину избили до полусмерти у клуба на севере Петербурга. Его нашли на проспекте Испытателей рано утром в субботу, он лежал без сознания недалеко от входа в ночной клуб. По предварительным данным, 33-летнему мужчине проломили теменную кость.