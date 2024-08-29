В вагоне московского метро вспыхнул пожар

Самокат загорелся на станции московского метро
Поезд остановился на Арбатско-Покровской линии московского метрополитена из-за дыма, который наполнил вагоны после воспламенения самоката в одном из вагонов, передает ТАСС.
Самокат зажало между дверьми на станции "Парк Победы", из-за чего средство индивидуальной мобильности самовоспламенилось. Дым наполнил вагон во время следования поезда по тоннелю. Поезд довез пассажиров до станции "Киевская", где они покинули состав. Дым быстро рассеялся. На месте самоката в вагоне осталось черное пятно.
"Движение поездов на Арбатско-Покровской линии в графике. Около 08:45 на „Парке Победы“ в одном из поездов пассажир пренебрег правилами безопасности перевозки средств индивидуальной мобильности. Из-за хулиганских действий пассажира в одном вагоне произошло локальное задымление. Никто из пассажиров не пострадал", - уточнили ТАСС в пресс-службе столичной подземки.