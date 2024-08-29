СК не смог установить всех причастных к теракту на Крымском мосту

Следователям не удалось установить всех соучастников подрыва Крымского моста, произошедшего в 2022 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление суда о продлении ареста трем обвиняемым.

В документе указывается, что Олег Антипов, Александр Былин и Дмитрий Тяжелых, оказавшись на свободе, могут с целью уклонения от ответственности и уничтожения доказательств вступить в контакт с другими соучастниками, полный круг которых не установлен. По версии следователей, Антипин подобрал фуру для перевозки взрывчатки. Былин возглавлял компанию «Экстра», которая могла являться конечным получателем груза.

Напомним, что 8 октября 2022 года на Крымском мосту взорвалась фура. Из-за взрыва частично обрушились два автомобильных пролета моста, на железнодорожной части загорелись цистерны с топливом. ФСБ назвала организатором теракта спецслужбы Украины.

Объявление предъявили Былину, Антипову, Тяжелых, Георгию Азатьянам, Роману Соломко, Владимиру Злобу и Артуру Терчаняну. Фигуранты дела имеют гражданства России, Армении и Украины. Расследование уголовного дела завершено, сейчас обвиняемые знакомятся с его материалами.