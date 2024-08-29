Девушка публиковала геолокацию передвижений

Создатель Telegram Павла Дурова уже отпустили из французской тюрьмы, но версии, как он туда попал продолжают множиться. Daily Мail увидели в истории женский след, предположив, что местонахождение программиста могла выдать спутница Дурова Юлия Вавилова.

Последние месяцы девушка сопровождала миллиардера в его среднеазиатском турне. Некоторые наблюдатели считают, что именно ее посты в соцсетях с данными геолокации позволили французским властям выследить Дурова. Эта версия заставила сторонников теории заговора предположить, что Вавилова — агент Моссада, которая выполняет миссию по заманиванию его в руки западных спецслужб. После задержания о Вавиловой ничего не слышно. Есть предположение, что после допроса она в тот же день улетела из Франции.

Стала известна личность сопровождавшей Павла Дурова в Париже

Напомним, Павел Дуров был задержан 24 августа в аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел из Азербайджана. Вечером 28 августа его отпустили под залог в 5 млн евро. Дурову предъявлено несколько обвинений.