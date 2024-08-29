Проведены 4 экспертизы по делу о подготовке нападений на Симоньян и Собчак

Сотрудники правопорядка провели четыре психолого-психиатрические экспертизы в ходе расследования о подготовке покушений на журналистов Маргариту Симоньян и Ксению Собчак. Об этом стало известно в четверг, 29 августа.

Расследования подготовки нападений были завершены, фигурантам дела были предъявлены обвинения в окончательной редакции, пишет РИА Новости.

О подготовке покушения на Маргариту Симоньян и Ксению Собчак летом 2023 года сообщили в ФСБ России. В службе отметили, что преступная группа действовала по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). Одним из подозреваемых оказался девятиклассник. Школьник стал уже восьмым фигурантом громкого дела.

В конце июля Симоньян поблагодарила правоохранителей за работу по делу о покушении, в том числе от лица своей семьи.

Сотрудники Следственного комитета РФ 24 августа допросили еще трех потерпевших в ходе расследования подготовки покушения на Собчак и Симоньян. Незадолго до этого стало известно, что следователи провели очную ставку с участием обвиняемых в подготовке преступления.