Фигурант дела отказался признать вину в подрыве Крымского моста

Предприниматель Александр Былин, проходящий по уголовному делу о подрыве Крымского моста 8 октября 2022 года с использованием грузовика со взрывчаткой, не признает свою вину в совершении преступления. Об этом сообщает ТАСС.

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Он считает доводы следствия о своей причастности к инкриминируемому деянию необоснованными и возражает против продления ему меры пресечения.

ТАСС: Часть фигурантов дела о подрыве Крымского моста скрылась от следствия

У 45-летнего фигуранта двое несовершеннолетних детей, а также ребенок-инвалид, его супруга также нуждается в помощи в связи с имеющимся у нее заболеванием. Он возглавляет фирму «Экстра», которая значится получателем груза, который перевозил грузовик, взорванный на Крымском мосту. Былин проживал в Белгородской области.

8 октября 2022 года в результате подрыва на Крымском мосту загорелись цистерны с топливом, которые перевозил железнодорожный состав, и обрушились два автомобильных пролета. Организатором теракта признан председатель СБУ Василий Малюк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Использовалось самодельное взрывное устройство фугасного действия мощностью, эквивалентной 10 тоннам тротила.

Обвинение по статье о теракте выдвинули гражданам России, Армении и Украины: Олегу Антипову, Александру Былину, Дмитрию Тяжелых, Артему и Георгию Азатьянам, Роману Соломко, Владимиру Злобе и Артуру Терчаняну, которые обеспечили доставку взрывчатки до места теракта. Еще нескольким фигурантам, включая главу СБУ Малюка, заочно назначили арест, их объявили в международный розыск.