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Раскрыты подробности по делу о поставках телефонов для Минобороны

Таганский суд Москвы 3 сентября приступит к рассмотрению уголовного дела бывших топ-менеджеров завода «Телта» о хищении 33 миллионов рублей, полученных по контракту за поставку телефонных аппаратов для нужд Минобороны. Об этом сообщает РИА Новости.

Раскрыты подробности по делу о поставках телефонов для Минобороны
© РИА Новости

Минобороны РФ подало иск на 38 миллионов рублей против пермского завода "Телта"

Двое экс-менеджеров проходят по делу о даче взятки генералу Вадиму Шамарину. Уточняется, что заседание по делу Алексея Высокова, Елены Гришиной, Игоря Морозова и Алексея Пальмова назначено на 3 сентября.

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