Раскрыты подробности по делу о поставках телефонов для Минобороны
Таганский суд Москвы 3 сентября приступит к рассмотрению уголовного дела бывших топ-менеджеров завода «Телта» о хищении 33 миллионов рублей, полученных по контракту за поставку телефонных аппаратов для нужд Минобороны. Об этом сообщает РИА Новости.
Минобороны РФ подало иск на 38 миллионов рублей против пермского завода "Телта"
Двое экс-менеджеров проходят по делу о даче взятки генералу Вадиму Шамарину. Уточняется, что заседание по делу Алексея Высокова, Елены Гришиной, Игоря Морозова и Алексея Пальмова назначено на 3 сентября.