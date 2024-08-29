Менеджер автосалона прострелил ногу недовольному покупателю

Разборки, о которых заговорило все интернет-сообщество Новосибирска, произошли 27 августа на улице Станционной. Сотрудник автосалона прострелил ногу мужчине, который купил здесь автомобиль.

«Информация поступила в Ленинский отдел полиции, номер 7. Проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего. На работника организации составили административный материал», — сообщили в ГУ МВД по региону.

По данным паблика «АСТ-54», раненый мужчина купил машину с гарантийным сроком обслуживания около полугода назад. Он несколько раз обращался в автосалон, когда потребовался ремонт. Но менеджеры каждый раз отказывались. Во время последнего визита покупатель получил пулю.

На парковке торгового центра в российском городе произошла стрельба

Менеджер заявляет, что пострадавший пришел с подмогой — втроем они якобы кидались на него. Что сняли видеокамеры, которыми увешан автосалон, — пока неизвестно.