В Приморье обрушились два моста за один день

В ходе расследования сотрудники правопорядка возбудили два уголовных дела о превышении должностных полномочий, лицами из числа сотрудников министерства транспорта и дорожного хозяйства Приморского края по факту обрушения мостов. Об этом в четверг, 29 августа, сообщили в региональной пресс-службе СК РФ.

— Следователями СК установлено, что в сваях опор мостового сооружения через реку около села Невское Лесозаводского района произошло разрушение бетона, на дорожном покрытии развилась сетка трещин, прогибы, — говорится в сообщении.

На данный момент по данному делу опрашиваются свидетели и составляется база для выдвижения обвинений в сторону должностных лиц, которые привели мосты в ненадлежащее состояния, следует из публикации в Telegram-канале.

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