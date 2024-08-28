$91.44-0.04102.08-0.21
Почта

Дурову грозит десять лет тюрьмы во Франции

Основателю Telegram Павлу Дурову грозит десять лет во Франции. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру республики.

Стало известно, сколько лет тюрьмы грозит Дурову во Франции
© Соцсети

Изначально в отношении Дурова во Франции было выдвинуто 12 пунктов обвинений, по которым ему грозило до 20 лет лишения свободы. Однако в результате основателю Telegram инкриминируют только шесть правонарушений. Речь идет об администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, отказе предоставить по запросу уполномоченных органов информацию или документы, сокрытии преступлений в составе организованной преступной группы, предоставлении услуг криптологии, направленных на обеспечение функций конфиденциальности без соответствующего заявления, и импорте средств криптологии, не обеспечивающих исключительно функции аутентификации или проверки целостности без предварительного уведомления.

«Дурову предъявлено обвинение, караемое максимальным наказанием в виде тюремного заключения сроком на десять лет и штрафом в размере 500 тысяч евро», — говорится в тексте.

Во Франции против Дурова завели дело о насилии над ребенком

Ранее сообщалось, что основателя Telegram выпустили из-под ареста под судебный надзор, запретили покидать территорию Франции и обязали внести залог в пять миллионов евро. После освобождения под залог Дуров должен будет отмечаться в полиции два раза в неделю.

9