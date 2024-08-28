Стало известно, сколько лет тюрьмы грозит Дурову во Франции

Основателю Telegram Павлу Дурову грозит десять лет во Франции. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на прокуратуру республики.

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Изначально в отношении Дурова во Франции было выдвинуто 12 пунктов обвинений, по которым ему грозило до 20 лет лишения свободы. Однако в результате основателю Telegram инкриминируют только шесть правонарушений. Речь идет об администрировании онлайн-платформы с целью совершения незаконных транзакций организованной группой, отказе предоставить по запросу уполномоченных органов информацию или документы, сокрытии преступлений в составе организованной преступной группы, предоставлении услуг криптологии, направленных на обеспечение функций конфиденциальности без соответствующего заявления, и импорте средств криптологии, не обеспечивающих исключительно функции аутентификации или проверки целостности без предварительного уведомления.

«Дурову предъявлено обвинение, караемое максимальным наказанием в виде тюремного заключения сроком на десять лет и штрафом в размере 500 тысяч евро», — говорится в тексте.

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Ранее сообщалось, что основателя Telegram выпустили из-под ареста под судебный надзор, запретили покидать территорию Франции и обязали внести залог в пять миллионов евро. После освобождения под залог Дуров должен будет отмечаться в полиции два раза в неделю.