В Херсоне прозвучали взрывы
В подконтрольном Киеву Херсоне прозвучали взрывы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское СМИ.
Подробности произошедшего не приводятся. При этом отмечается, что воздушная тревога в подконтрольных Украине районах Херсонской области не объявлялась.
Ранее также сообщалось о взрывах в городе Сумы на северо-востоке Украины.
Напомним, что 24 февраля 2022 года президент России объявил о начале СВО на Украине. Он отмечал, что в планы РФ не входит оккупация страны, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации и денацификации.