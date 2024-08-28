В Херсоне прозвучали взрывы

В подконтрольном Киеву Херсоне прозвучали взрывы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинское СМИ.

Подробности произошедшего не приводятся. При этом отмечается, что воздушная тревога в подконтрольных Украине районах Херсонской области не объявлялась.

Ранее также сообщалось о взрывах в городе Сумы на северо-востоке Украины.

Напомним, что 24 февраля 2022 года президент России объявил о начале СВО на Украине. Он отмечал, что в планы РФ не входит оккупация страны, однако Москва будет стремиться к ее демилитаризации и денацификации.