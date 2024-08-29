Залог €5 млн и явка в полицию дважды в неделю: Дурова отпустили на свободу

Вечером 28 августа суд в Париже предъявил обвинение Павлу Дурову по шести пунктам. Среди них отказ от сотрудничества со спецслужбами, кибермошенничество, соучастие в распространении наркотиков и детской порнографии через Telegram. Дурова поместили под судебный надзор: он вышел под залог €5 млн с обязательством являться в полицию два раза в неделю. Ему запрещено покидать территорию Франции.

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Основателя Telegram Павла Дурова освободили из-под стражи, но он останется под «строгим судебным надзором», сообщила прокуратура Парижа вечером 28 августа.

«[Судебный контроль] включает в себя обязательство предоставить залог в размере €5 млн и явку в полицейский участок два раза в неделю, а также запрет на выезд с территории Франции», — указал прокурор Парижа Лора Бекко.

Опубликовано видео, на котором Дуров покидает здание суда на черном минивэне

Российские Telegram-каналы опубликовали кадры выхода Дурова на свободу из здания парижского суда. Бизнесмен появился одетый во все черное, в черной кепке и солнечных очках, несмотря на ночное время. Он быстро прошел мимо журналистов в сопровождении неизвестных мужчин, не реагируя на вопросы, и уехал в тонированном черном автомобиле. С момента задержания Дуров еще никак публично не комментировал происходящее.

Павлу Дурову предъявили обвинение по шести пунктам:

Отказ от сотрудничества с властями (предоставление по запросу уполномоченных органов, в рамках закона необходимой информации или документов);

Сговор с целью управления онлайн-платформой для совершения незаконных сделок в составе организованной группы;

«Отмывание» преступлений или правонарушений в составе организованной группы;

Оказание криптоуслуг для обеспечения конфиденциальности без надлежащего декларирования, импорт средств криптологии, не выполняющих исключительно функции аутентификации или проверки целостности;

Соучастие в целом ряде преступлений, включая распространение детской порнографии, оборот наркотиков, организованное мошенничество, предоставление незаконных программ или данных для атак на автоматизированные системы.

Только по одному из пунктов обвинения — за соучастие в администрировании онлайн-платформы «с целью совершения незаконной транзакции организованной группой» — Дурову грозит до 10 лет лишения свободы и штраф €500 тыс.

Предварительное расследование против Telegram прокуратура Парижа начала в феврале 2024 года. Уже в марте был выдан ордер на арест Дурова. Формальной причиной для него стал отказ платформы раскрыть личность одного из пользователей, которого поймала французская полиция по подозрению в педофилии. Тот через мессенджер писал несовершеннолетним девочкам и просил у них интимные фото. В июле против Дурова официально завели дело.

Французские власти также обосновали ордер тем, что Telegram в принципе практически не сотрудничает с ними, а саму платформу используют разные преступные группировки. Прокуратура Парижа отметила в свежем пресс-релизе, что в рамках расследования французская сторона консультировалась с партнерами по Евросоюзу, в частности с Бельгией, и там поддержали ее претензии.

Президент Франции Эммануэль Макрон после задержания Дурова заявил, что оно не является политическим мотивированным.

«Я читаю ложную информацию о Франции после ареста Павла Дурова. Франция как никогда привержена свободе слова и общения, инновациям и предпринимательству. И будет оставаться таковой. В правовом государстве в социальных сетях, как и в реальной жизни, свободы осуществляются в рамках, установленных законом для защиты граждан и соблюдения их основных прав... Арест главы Telegram на территории Франции произошел в рамках продолжающегося судебного расследования. Это ни в коем случае не политическое решение. Решение должны принимать судьи», — сообщил Макрон.

Какие есть претензии к Дурову в других европейских странах

Замглавы Федерального ведомства по охране конституции (BfV) Германии Зинан Зелен в свете задержания Дурова сообщила, что власти ее страны также имеют претензии к Telegram. Она пояснила, что в мессенджере собираются разные группы людей, которыми интересуются правоохранительные органы, а Telegram отказывается делиться информацией.

«Мы также задаем вопросы Telegram — ответы ограничены», — пожаловалась Зелен.

Она подчеркнула, что есть платформы, которые очень быстро и достоверно предоставляют информацию «по юридически допустимым вопросам», но этот мессенджер в их число не входит. В частности, когда речь идет о преступлениях в сфере радикального исламского терроризма, экстремизма, происходит «не такой обмен, как с другими платформами».

Собственное расследование против Telegram тем временем начал Евросоюз, пишет Financial Times со ссылкой на источники. Объединенный исследовательский центр ЕС проверит, не нарушает ли мессенджер закон о цифровых услугах. Дело в том, что мессенджер должен был в августе назвать точное число своих активных пользователей. Если из ЕС их больше 45 млн человек, это влечет более строгие требования к компании. Она должна усилить модерацию, соблюдать европейские требования, провести сторонний аудит, обмениваться информацией с Еврокомиссией. Однако в Telegram не сообщили точное число, ограничившись заявлением, что оно «значительно меньше» 45 млн.

«Мы можем с помощью собственных систем и расчетов определить, насколько точны данные о пользователях», — пообещал на это представитель Еврокомиссии по цифровым вопросам Томас Ренье.

Сам Telegram опровергает все обвинения в нарушении закона. После задержания Дурова компания заявила, что соблюдает все европейские законы, включая правила о цифровых услугах.

«Генеральному директору Telegram Павлу Дурову нечего скрывать, и он часто путешествует по Европе. Абсурдно утверждать, что платформа или ее владелец несут ответственность за злоупотребление этой платформой. Почти миллиард пользователей по всему миру используют Telegram как средство общения и источник важной информации», — заявил Telegram.

Вдобавок к проблемам из-за Telegram, в Швейцарии против Павла Дурова подала иск женщина, называющая себя матерью его детей. Это юрист из Татарстана Ирина Болгар, которая утверждает, что у нее от Дурова три ребенка. Дуров перестал платить ей алименты в размере €150 тыс. в месяц, спустя несколько месяцев женщина пошла в суд и заявила, что тот пять раз с 2021 по 2022 год применил насилие к своему младшему сыну. На фоне задержания предпринимателя на это дело обратила внимание Франция, которая запросила у Швейцарии информацию об обвинении.