У греческого острова Крит произошло мощное землетрясение

Сейсмологическая лаборатория Афинского университета сообщила, что возле греческого острова Крит произошло землетрясение. Об этом пишет РИА «Новости».

Согласно сообщению лаборатории, магнитуда землетрясения достигла показателя в 5,2. Толчки произошли в морском районе около острова Крит в 19:29 (совпадает с московским временем). При этом очаг колебаний располагался на глубине 10 километров. Как сообщили в местных СМИ, последствия землетрясения ощущались во многих районах острова, но информация о пострадавших или каком-либо ущербе не поступала.

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