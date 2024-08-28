Франция запросила подробности у Швейцарии по делу против Дурова о насилии над ребенком

Франция запросила подробности у Швейцарии по делу против основателя Telegram Павла Дурова, связанному с возможным насилием против собственного ребенка, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в прокуратуре Парижа.

По его словам, сейчас две страны проводят совместные проверки, «чтобы выяснить, существует ли уже правовая основа».

До этого ТАСС со ссылкой на источники в том же ведомстве сообщил, что французские следователи не допрашивали Дурова по этому поводу. Параллельно с этим AFP сообщало, что в стране ведется расследование против основателя Telegram, связанное с насилием в отношении одного из его детей.

Названы детали допроса Дурова

В марте 2023 года петербурженка Ирина Болгар, назвавшая себя матерью троих детей Дурова, подала против Дурова уголовный иск в Швейцарии. Она заявила, что предприниматель с 2021 по 2022 год пять раз применил физическое насилие к своему младшему сыну, который родился в 2017 году. Утверждается, что это привело к травмам у ребенка, в том числе сотрясению мозга и проблемам со сном.