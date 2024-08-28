В Японии от нападений одинокого дельфина пострадали 18 человек

На юге Японии от нападений одинокого дельфина пострадали 18 человек. Об этом сообщает NBC.

Последней жертвой дельфина стал 50-летний мужчина, которого млекопитающее укусило за обе руки. Инцидент произошел на прошлой неделе на пляже в городе Цуруга префектуры Фукуи.

«Он стал 18-й жертвой дельфина за последний месяц», — говорится в тексте.

При этом ученые предполагают, что данный самец может быть причастен к 50 нападениям на людей за последние несколько лет. Они считают, что дельфин отделился от своей стаи и теперь атакует людей, потому что ему одиноко.

«Когда они социально изолированы, они могут быть довольно напористыми, агрессивными и кусаться», — сказала основатель австралийской организации по исследованию дельфинов Элизабет Хокинс.

По ее словам, это является частью их нормального поведения в стае, но для людей оно может быть довольно опасным и привести к серьезным травмам.