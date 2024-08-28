Двух сотрудников ГАИ арестовали за взятки в Москве

Таганский районный суд Москвы арестовал двух сотрудников ГАИ, которых обвиняют в получении взятки, на два месяца — до 27 октября 2024 года. Об этом в среду, 28 августа, сообщили в пресс-службе суда.

© Вечерняя Москва

Таким образом, в ходе заседания была удовлетворена просьба органов предварительного расследования об избрании наказания, передает Telegram-канал «Суды общей юрисдикции города Москвы».

До этого в Москве задержали двух сотрудников ГАИ, которых подозревают в получении взятки размером 300 тысяч рублей.

В начале августа появилась информация о том, что в собственности задержанного сенатора Дмитрия Савельева было семь огромных участков, квартиры, машины и дорогой мотоцикл. Кроме этого, у подозреваемого был дом в Великобритании. Савельев считает, что дело против него было сфабриковано, а документы подделаны.

Уроженец Таджикистана хотел дать взятку в размере 12 тысяч рублей сотруднику ДПС, чтобы избежать наказания. Силовик отказался от денег, а мигранта задержали.