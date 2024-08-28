СМИ: выбросивший жену из окна Липатов частично жалеет о случившемся

Бывшего сотрудника Центробанка Александра Липатова, который скинул из окна 16-го этажа свою жену и годовалого сына, доставили на допрос в СК Лефортово. Об этом сообщает «Россия 24».

Телеканал напомнил, что после убийства жены и ребенка Липатов был доставлен не в изолятор, а в больницу, поскольку принял большое количество антидепрессантов.

«Бывший сотрудник Центробанка Александр Липатов доставлен на допрос», — говорится в тексте.

Отмечается, что в ближайшие дни следователи намерены обратиться в суд с просьбой о его аресте. В рамках расследования его ждет психолого-психиатрическая судебная экспертиза.

Согласно информации SHOT, Липатов частично жалеет о случившемся, поскольку утверждает, что не до конца осознает, что происходит. В настоящее время у него замедленно мышление и на вопросы он отвечает невнятно.

Напомним, что 25 августа Липатов выбросил из окна 16-го этажа свою жену и годовалого сына. Они погибли, а сам мужчина забаррикадировался в квартире, начав выкидывать из окна домашнюю утварь. При этом он был полностью голым. Вызванным на место сотрудникам Росгвардии пришлось взламывать дверь. После этого Липатов был доставлен в токсикологическое отделение НИИ скорой помощи имени Склифосовского. В его крови не было обнаружено следов наркотических средств и алкоголя. Однако анализ показал следы антидепрессантов. Известно, что Липатов страдал от шизофрении.