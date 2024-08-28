Электропоезд насмерть сбил мужчину около станции Лось в Москве
В районе станции Лось Ярославского направления Московской железной дороги электропоезд сбил мужчину, который находился на пешеходном настиле.
От полученных травм мужчина скончался на месте. Погибшему было около 60 лет. Подробности происшествия выясняются, передает агентство городских новостей «Москва».
23 августа в Нижнем Новгороде мужчина провалился в щель между составом и платформой, когда пытался запрыгнуть в уходящий поезд на ходу. Пострадавшему отрезало ногу.
До этого электропоезд насмерть сбил 17-летнюю девушку возле станции Подлипки-Дачные Ярославского направления Московской железной дороги. На дороге возле пешеходного перехода была большая лужа, которую девушка решила обойти.
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка под колесами электрички в Подмосковье. Трагедия произошла 16 июля на 122-м километре перегона станций Серпухов — Тарусская Тульского направления МЖД. Электричка сбила 16-летнего парня, который впоследствии скончался от полученных травм.