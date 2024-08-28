Электропоезд насмерть сбил мужчину около станции Лось в Москве

В районе станции Лось Ярославского направления Московской железной дороги электропоезд сбил мужчину, который находился на пешеходном настиле.

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От полученных травм мужчина скончался на месте. Погибшему было около 60 лет. Подробности происшествия выясняются, передает агентство городских новостей «Москва».

23 августа в Нижнем Новгороде мужчина провалился в щель между составом и платформой, когда пытался запрыгнуть в уходящий поезд на ходу. Пострадавшему отрезало ногу.

До этого электропоезд насмерть сбил 17-летнюю девушку возле станции Подлипки-Дачные Ярославского направления Московской железной дороги. На дороге возле пешеходного перехода была большая лужа, которую девушка решила обойти.

Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка под колесами электрички в Подмосковье. Трагедия произошла 16 июля на 122-м километре перегона станций Серпухов — Тарусская Тульского направления МЖД. Электричка сбила 16-летнего парня, который впоследствии скончался от полученных травм.