Во Франции против Дурова завели дело о насилии над ребенком

Бизнесмен Павел Дуров, основатель соцсети «ВКонтакте» и Telegram, стал фигурантом еще одного расследования во Франции, связанного с обвинениями в «серьезном насилии» в отношении одного из его детей. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

По данным агентства, в этом деле фигурирует его сын 2017 года рождения, обучающийся в Париже.

Журналисты отметили, что расследование ведет Служба по делам несовершеннолетних.

Накануне в СМИ появились публикации о том, что петербурженка Ирина Болгар, назвавшая себя матерью троих детей Дурова, в марте 2023 года. подала против предпринимателя уголовный иск в Швейцарии.

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По ее словам, бизнесмен в период с 2021 по 2022 год применил физическое насилие к своему младшему сыну, который родился в 2017 году.