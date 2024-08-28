Жители Волгоградской области сообщили о сигнале тревоги

Жители города Волжский в Волгоградской области заявили о сигнале тревоги, который прозвучал вечером 28 августа. Об этом сообщает Telegram-канал V1.RU.

Местная жительница рассказала, что ее квартира находится рядом с детским садиком. По ее словам, она слышала звук сирены, однако он был тихим и недолгим.

По данным администрации городского округа, 29 и 30 августа в школах запланированы учения по действиям работников учреждений и сотрудников охраны во время террористических актов. Также планируется включить сигналы гражданской обороны.

26 августа жилой дом получил повреждения после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Еланском районе Волгоградской области. Разрушения после атаки беспилотников произошли и в нежилых строениях. В результате случившегося никто из мирных жителей не пострадал.