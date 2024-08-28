Суд в Москве арестовал двух подозреваемых в наемничестве граждан Колумбии

Им инкриминируется участие в боевых действиях против ВС РФ в составе украинских подразделений. По решению Лефортовского суда столицы, Анте Александер и Медин Аранд Хосе Арон пробудут под стражей до 22 октября. Им может грозить до 15 лет тюрьмы.

Ранее в колумбийской газете El Tiempo появилась информация о задержании двух граждан страны в аэропорту венесуэльского Каракаса. Туда они прибыли с Украины через Польшу и Испанию.

Инцидент произошёл в июле. Внимание правоохранителей привлекли украинская форма и военные рюкзаки пассажиров. О дальнейшей судьбе задержанных информации не поступало.