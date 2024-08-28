Двое на лодке вывезли с Украины спирт и не довезли

В Молдавии изъяли 1800 литров контрабандного спирта с Украины. Об этом сообщает издание Newsmaker со ссылкой на МВД республики.

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«Партию спирта стоимостью около 240 тысяч леев (1,2 миллиона рублей по курсу на 28 августа) задержали в Резинском районе [Молдавии]», — пишет издание.

В лодке находились двое мужчин в возрасте 19 и 48 лет, задачей которых являлось сопровождение груза.

Также сообщается о задержании еще двоих сообщников в возрасте 40 и 76 лет. Они должны были контролировать переправку и погрузку груза в собственный микроавтобус.

Весь контрабандный товар должен был доставляться в Бельцы, второй по величине город Молдавии после Кишинева. О потенциальных покупателях и о других подробностях не сообщается.

Ранее полицейские из Молдавии и Болгарии задержали преступную группировку из восьми водителей, в которой участвовали граждане Республики Молдова. Они переправляли мигрантов с Ближнего Востока в Европу.