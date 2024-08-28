Полицейский изнасиловал женщину на глазах у двоих коллег под Астраханью

В Астраханской области сотрудник полиции изнасиловал женщину на глазах у двух коллег. Об этом сообщили в пресс-службе регионального отделения Следственного комитета (СК) России.

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По имеющимся данным, 22 августа астраханка приехала в поселок Садовый с целью забрать закладку с наркотиками, однако в засаде ее поджидали трое правоохранителей. Уже в участке один из сотрудников ударил женщину по голове и надругался над ней. В это время за происходящим следили еще двое полицейских и никак не пытались остановить коллегу. Насильника заключили под стражу, а против двух других правоохранителей планируют возбудить дело о превышении должностных полномочий, передает официальный Telegram-канал СК России по Астраханской области.

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