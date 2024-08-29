Обвиняемого в мошенничестве экс-главу Тулуна выпустили из СИЗО

Бывшему главе города Тулун в Иркутской области Юрию Карих, обвиняемому в мошенничестве при расселении аварийного жилья, заменили меру пресечения с ареста на запрет определенных действий. Об этом ТАСС сообщили в СУ СК России по региону.

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"Карих дал признательные показания по инкриминируемым ему преступлениям и заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. По ходатайству следствия ему заменена мера пресечения на запрет определенных действий", - сообщили в СК.

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По этой мере пресечения запрещается общаться с определенными людьми, получать и отправлять почтово-телеграфные сообщения и другое.

Карих был арестован по решению суда 20 октября 2023 года. По данным следствия, мэр Тулуна и его соучастники намеренно предоставили фиктивные данные для выделения жилья людям, не проживавшим в момент наводнения 2019 года в Тулунском районе. Полученную недвижимость подозреваемые продали, а деньги присвоили. По информации прокуратуры, речь идет о двух квартирах стоимостью более 4 млн рублей. Обвинение в мошенничестве предъявлено еще пяти фигурантам, в том числе бывшему председателю и бывшему начальнику отдела по жилью комитета по управлению муниципальным имуществом администрации Тулуна. В марте 2024 года суд досрочно прекратил полномочия Карих как главы города.

Тулун, где проживают около 40 тыс. человек, сильнее всего пострадал от паводков, прошедших в Иркутской области летом 2019 года. Для восстановления разрушенной и пострадавшей инфраструктуры на федеральном уровне была принята соответствующая программа. В частности, в Тулуне построили многоквартирные и индивидуальные жилые дома, социальные объекты.