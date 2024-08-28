Администрация колонии ИК-5, в которой отбывает заключение бывший глава минобороны Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Гиркин (Стрелков), повесила на него «красную полосу» — знак того, что он якобы склонен к побегу. Об этом в своем Telegram-канале сообщила его жена Мирослава Регинская.

Она полагает, что подобные действия администрации колонии являются шагом к тому, чтобы лишить Стрелкова возможности выйти в рамках условно-досрочного освобождения (УДО), на которое он планировал подавать в ближайшее время.

По словам Регинской, ее супруг не нарушал правила внутреннего распорядка, ни разу не отказывался от труда. Не было никаких происшествий негативного характера либо нареканий со стороны администрации за все время пребывания в колонии, добавила она.

Женщина подчеркнула, что «никаких намерений устроить побег у ее мужа нет и быть не может». Никаких предпосылок к этому нет, он действует исключительно в правовом поле, заключила она.

Стрелкова задержали и арестовали в июле 2023 года. Заявление против Гиркина написал доктор из ЧВК «Вагнер» Дмитрий Петровский, бывший муниципальный депутат из Ярославля.

Материалы дела Стрелкова засекретили. Его обвинили в публичных призывах к экстремизму из-за двух постов в Telegram. В одном Стрелков писал, что в Крыму хотели сдать полуостров врагу. В другом — что военным из ДНР не платят обещанные деньги. В материалах уголовного дела есть заявления граждан из Крыма и Белгорода, которых возмутили публикации Стрелкова.

В январе 2024-го Мосгорсуд приговорил Стрелкова к четырем годам колонии общего режима. Его адвокат назвал решение «местью» со стороны власти.