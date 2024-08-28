Ребенок выпал с четвертого этажа дома в Москве и выжил

Трехлетний ребенок выпал из окна квартиры на четвертом этаже в доме на улице Барклая в Москве. Об этом «Вечерней Москве» сообщила 28 августа руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

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— Из окна квартиры четвертого этажа жилого дома на улице Барклая выпал трехлетний ребенок. Малолетний мальчик госпитализирован, — рассказала Нефедова.

Прокуратура начала выяснять обстоятельства произошедшего. Силовики призвали родителей не ставить мебель рядом с окнами, чтобы дети не смогли залезть на подоконник и травмироваться.

Ранее ребенок выпал из окна третьего этажа многоквартирного жилого дома на улице Фабрициуса в столичном районе Южное Тушино. Инцидент произошел 22 августа, пострадавшую с серьезными травмами доставили в больницу.

Кроме этого, в начале августа полуторагодовалый ребенок случайно выпал из окна пятого этажа многоэтажке на улице Дзержинского в Калининграде и выжил.