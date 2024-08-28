В Курчатов ограничили въезд из-за режима КТО

Власти Курской области ограничили въезд в город Курчатов
Въезд в Курчатов, где расположена Курская АЭС, будет ограничен в ближайшее время. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.
Он отметил, что соответствующее решение принял оперативный штаб КТО.
«Несмотря на то, что безопасность Курской АЭС максимально обеспечена, ВСУ не оставляют попыток проникнуть в город. В связи с этим, а также в целях обеспечения дополнительных мер безопасности в ближайшее время будет ограничен въезд в Курчатов», — написал Смирнов.