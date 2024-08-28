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Власти Курской области ограничили въезд в город Курчатов

Въезд в Курчатов, где расположена Курская АЭС, будет ограничен в ближайшее время. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

В Курчатов ограничили въезд из-за режима КТО
© ТАСС

Он отметил, что соответствующее решение принял оперативный штаб КТО.

«Несмотря на то, что безопасность Курской АЭС максимально обеспечена, ВСУ не оставляют попыток проникнуть в город. В связи с этим, а также в целях обеспечения дополнительных мер безопасности в ближайшее время будет ограничен въезд в Курчатов», — написал Смирнов.
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