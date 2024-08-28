В Курчатов ограничили въезд из-за режима КТО

Въезд в Курчатов, где расположена Курская АЭС, будет ограничен в ближайшее время. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил врио губернатора Курской области Алексей Смирнов.

Он отметил, что соответствующее решение принял оперативный штаб КТО.