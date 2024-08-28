На заводе утилизации боеприпасов в ФРГ прогремел взрыв

На заводе по утилизации боеприпасов в городе Хюнксе на западе Германии прогремел взрыв, есть пострадавший. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на немецкое СМИ.

По данным агентства, после взрыва над лесом Хюнксе на какое-то время поднялся густой столб дыма, который был виден на многие километры. На место был направлен большой контингент пожарных. Причины взрыва неизвестны.

Отмечается, что один человек получил ранения.

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Завод в Хюнксе занимается утилизацией неразорвавшихся боеприпасов времен Второй мировой войны. Ежегодно на нем перерабатывается до 150 тонн таких опасных находок.