«Профессиональных соседей» из Москвы отправили в колонию

Троим участникам организованной группы «профессиональных соседей» вынесли приговоры за принуждение москвичей к продаже долей в квартирах, сообщает столичная прокуратура. Мужчин приговорили к срокам от 4,5 года до 7 лет лишения свободы в колонии общего режима. Они в 2017–2021 годах угрожали собственникам долей в квартирах насилием и создавали невыносимые условия проживания.

Угрожали собственникам долей в квартирах применением насилия, создавали для них невыносимые условия проживания, подселяли так называемых профессиональных соседей, организовывали порчу имущества, антисанитарию в местах общего пользования, устраивали скандалы с потерпевшими. <...> Принуждали других собственников продать их доли в этих квартирах, — уточняет ведомство.

Роли в преступной группе были поделены. Один участник руководил, другой создавал видимость деятельности юриста, а третий оказывал на жертв давление.

Ранее певица Лариса Долина сообщила, что ее обманули мошенники с продажей элитной квартиры в Москве. По словам артистки, следователи возбудили уголовное дело, на квартиру наложен арест. Квартиру певицы, на которую покусились мошенники, приобрела 34-летняя мать-одиночка. В настоящий момент проверяется информация, что женщина сама могла стать жертвой аферистов.