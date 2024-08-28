Подозрительный рюкзак нашли у здания суда, в котором идет процесс над Дуровым

У здания суда в Париже, в котором идет процесс над основателем мессенджера Telegram Павлом Дуровым, обнаружили подозрительный рюкзак. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на собственного корреспондента.

Согласно информации источника, сейчас рюкзак осматривают подоспевшие сотрудники полиции. Представляет ли его содержимое опасность, на данный момент неизвестно.

Павла Дурова задержали во Франции 24 августа, по обвинению в соучастии в преступной деятельности, которая ведется в Telegram. Основанием для предъявления таких обвинений стало то, что основатель мессенджера, по мнению французской прокуратуры, отказывается сотрудничать с властями и недостаточно модерирует каналы в приложении.

BFMTV: Дурова отправили на временное содержание

28 августа Дуров предстал перед следственным судьей в Париже.