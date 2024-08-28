Убийство 35-летней давности раскрыли под Красноярском

Двум жителям Красноярского края предъявили обвинение в убийстве, совершенном 35 лет назад. Речь идет об убийстве 20-летней девушки в 1989 году, сообщили в Восточном управлении на транспорте Следственного комитета (СК) РФ.

По версии следователей, трое нетрезвых молодых людей и одна девушка поссорились с попутчицей в электричке Красноярск — Камарчага. Конфликт перерос в вооруженное нападение - девушке нанесли множество ножевых ранений. Затем молодые люди спрятали тело девушки в туалете и вышли на ближайшей станции.

В СК подчеркнули, что 35 лет назад подозреваемые смогли сфабриковать алиби. Следствие по делу было приостановлено, так как доказать их причастность к убийству не удалось.

В 2023 году был проведен повторный анализ доказательств. Алиби подозреваемых были опровергнуты, их задержали в Красноярске и предъявили обвинения.

Двое обвиняемых в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах предстанут перед судом. Один из них уже дал признательные показания. Дело в отношении еще двух фигурантов закрыли из-за их смерти.