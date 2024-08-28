Подмосковного кинолога приговорили к 5 годам колонии за фейки о ВС РФ

Кинолога МВД из Кубинки (Московская область) Анастасию Зиброву приговорили к пяти годам колонии за пост об якобы ударе ВС РФ по Краматорску. Об этом стало известно из зала Одинцовского городского суда.

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— Кинолога МВД Анастасию Зиброву приговорили к 5 годам колонии общего режима за пост во «ВКонтакте» для друзей о ракетном ударе по Краматорску. Ей запретили 4 года выкладывать материалы в интернет, — передает из зала суда корреспондент Telegram-канала «Осторожно, новости». При этом официального подтверждения информации нет.

Прокуратура предлагала посадить Зиброву на 6 лет. Суд смягчил наказание ввиду того, что подозреваемая является матерью-одиночкой. По данным Минобороны РФ, удар по Краматорску нанесли ВСУ, поэтому кинолога МВД обвинили в распространении недостоверной информации.

Ранее Мосгорсуд 23 июля впервые отменил приговор о фейках о Вооруженных силах РФ. Бывшего сотрудник полиции Сергей Веделя (Клокова) был осужден на семь лет колонии за распространение заведомо ложных сведений о российской армии.

Экс-главного редактора портала «Известия на Украине» Янину Соколовскую объявили в розыск. Подозреваемую разыскивают по делу о фейках о ВС России.