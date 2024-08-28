Выбросившего с 16 этажа жену и ребенка мужчину задержали

Следствие просит об аресте 39-летнего москвича, который выбросил из окна 16-го этажа в столичном ЖК «Лефортово парк» жену с грудным ребенком. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Мужчина задержан по подозрению в совершении преступления.

25 августа жители вызвали полицию после того, как под окнами жилого дома нашли женщину и младенца без признаков жизни. Прибывшие силовики провели штурм квартиры, где заперся глава семьи. Его госпитализировали в тяжелом состоянии в токсикологическое отделение. Врачи установили, что он был под сильнодействующими веществами.

Появились подробности о выбросившем с 16-го этажа жену с грудным ребенком россиянине

Семья переехала в Москву из Барнаула несколько лет назад. Муж работал в Центробанке, жена сидела с маленьким ребенком.