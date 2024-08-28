Будущие полицейские устроили в центре подготовки гулянку под блатные песни

В Нижнем Тагиле организована проверка из-за опубликованного в сети видео, на котором стажеры Центра профессиональной подготовки регионального управления МВД устроили гулянку под блатные песни. Об этом в среду, 28 августа, со ссылкой на источник сообщает URA.RU.

На публикуемых в сети кадрах видно, как компания одетых в служебную форму молодых людей и девушек поет песни группы «Бутырка» и Anna Asti.

Источник издания утверждает, что будущие полицейские были пьяны и исполнение ими песен тюремной направленности вызывает вопросы об уровне их подготовки. В управлении обещали разобраться в ситуации и установить, имеют ли люди из ролика отношение к региональной полиции.

27 апреля в Иркутской области трое пьяных россиян проникли в школу города Свирска во время занятий и устроили там распитие алкоголя.