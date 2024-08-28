Инженеру Лозовому дали 18 лет

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 18 годам инженера Артема Лозового (добавлен в реестр террористов и экстремистов) по делу о госизмене в форме шпионажа, подготовке теракта и незаконном обороте взрывчатых веществ, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил признать Лозового виновным и путем частичного сложения наказания окончательно назначить ему 18 лет лишения свободы, 3 года из которых - в тюрьме, а остальные 15 лет - в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 700 тыс. рублей", - огласил решение судья Андрей Плужников.

Слушания по делу проходили в закрытом режиме. Ранее сообщалось о том, что Лозовой дал признательные показания. Он был задержан с поличным, когда доставал из тайника компоненты взрывчатых веществ, предназначенных для подрыва военкомата в Воронеже. В ходе прений сторон гособвинитель просил назначить обвиняемому 22 года лишения свободы, 4 года из которых - в тюрьме, а остальное время - в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 800 тыс. рублей и ограничением свободы сроком на 3 года.

Судом установлено, что Лозовой решил участвовать в военных и иных действиях в составе украинского военизированного объединения "Легион "Свобода России", признанного Верховным судом РФ террористическим и запрещенного на территории России, и отправил сотрудникам украинских спецслужб фотографии расположения одной из воинских частей в Воронеже.

39-летний уроженец Краснодарского края Артем Лозовой был задержан осенью 2023 года по подозрению в попытке подрыва воронежского военкомата Коминтерновского района. С тех пор по решению суда он содержится под стражей в СИЗО. Позже ему добавили обвинение в госизмене в форме шпионажа. Дело поступило для рассмотрения по существу во 2-й Западный окружной военный суд.

До задержания в рамках уголовного дела Лозовой был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 30 тыс. рублей за репост видео с одной из антивоенных страниц.