Квартира сенатора с ребенком внутри загорелась в Москве

Telegram-канал Baza сообщил, что в Москве загорелась квартира сенатора и волейболиста Тараса Хтея. По информации канала, в момент пожара там находилась 12-летняя дочь политика. В публикации уточняется, что девочка зажгла ароматическую свечу, которая упала на одежду.

По информации Baza, увидев пожар, девочка вышла из квартиры и позвонила в службу спасения. В публикации сообщается, что приехавшие на место пожарные эвакуировали 450 человек. По данным канала, семье Хтея пришлось переехать, так как квартира сильно обгорела, а копоть покрыла все стены.

Ранее сообщалось, что при пожаре в многоэтажном доме на улице 50 лет ВЛКСМ в Тюмени погибли три человека. Жертвами возгорания стали 18-летний юноша и его девятилетние братья. В МЧС уточнили, что возгорание наблюдалось на двух квадратных метрах. В ликвидации пожара участвовали 18 специалистов и шесть единиц техники.

Также стало известно, что жителя Москвы вместе с его котом спасли из пожара в квартире, который спровоцировало загоревшееся моноколесо. По данным СМИ, инцидент произошел в доме на Смольной улице. Транспортное средство загорелось в процессе зарядки. Огонь быстро перекинулся на близлежащие вещи и распространился на площади пять квадратных метров.