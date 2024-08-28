Мать детей Дурова обвинила его в насилии над ребенком

Швейцарский суд в октябре 2023 года обязал прокуратуру расследовать жалобу на насилие со стороны гендиректора Telegram Павла Дурова в отношении одного из его сыновей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на постановление суда.

Как сообщает Forbes, иск могла подать Ирина Болгар, которая называет себя матерью троих детей Дурова. В иске, который был подан в Женеве в марте 2023 года, женщина утверждает, что предприниматель применил физическое насилие к одному из ее детей. Само обращение в суд состоялось через несколько месяцев после того, как Болгар заявила, что миллиардер перестал выплачивать ей алименты в размере 150 тысяч евро в месяц (более 15,2 млн рублей).

Сперва швейцарский суд отказывался рассмотреть иск, поскольку он был подан через три месяца после последнего случая физического насилия. В мае 2023 года она подала апелляцию, а в октябре суд разрешил продолжить рассмотрение дела.

Стали известны подробности о деле Дурова

В иске Болгар утверждает, что Дуров пять раз с 2021 по 2022 год применял насилие к младшему сыну, который родился в сентябре 2017 года. Это привело к травмам, в том числе сотрясению мозга, а также проблемам со сном. В качестве доказательств Болгар приложила стенограммы сообщений, которыми якобы обменивалась с Дуровым, а также медицинскую справку.

Также Болгар подала в суд в Женеве гражданский иск с требованием предоставить ей единоличную опеку над детьми в 2023 году. В мае суд принял решение в ее пользу, а после подтвердил его в 2024 году. Сам Дуров, судя по документам, не участвовал в разбирательстве и не нанимал представителя.