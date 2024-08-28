Фанат стримера Mellstroy умер от отравления газом из шаров

В Москве 15-летний подросток скончался, попробовав шары с газом. Как сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на друзей погибшего, школьник был фанатом стримера Mellstroy и незадолго до смерти услышал об этих шарах в его интервью.

По данным Mash, подросток попробовал газ из шаров и упал в обморок во дворе на Волгоградском проспекте. Ему попытались помочь полицейские, оказавшиеся рядом. Затем врачи скорой помощи подключили подростка к ИВЛ и продолжали реанимировать его по пути в больницу.

Школьника госпитализировали в реанимацию в крайне тяжелом состоянии с отеком мозга. Реанимационные мероприятия продолжались четыре часа, но спасти подростка не удалось. Он умер, не приходя в сознание.

Ранее 13-летний подросток из США умер, пытаясь повторить TikTok-челлендж. Участники челленджа принимали определенное количество таблеток безрецептурного препарата в расчете вызвать у себя галлюцинации. 13-летний мальчик принял лекарство и вскоре почувствовал себя плохо. Врачи подключили подростка к аппарату искусственной вентиляции легких, через шесть дней он умер.